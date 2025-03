قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار 2025 كاملة

أقيم حفل الاوسكار لعام ٢٠٢٥ وكان هناك مفاجأت في الجوائز التي ذهب للممثلين والأفلام وهذه قائمة الجوائز الكاملة حيث حصل فيلم Anora على النصيب الأكبر من جوائز الأوسكار 2025، بعد أن حصد 5 جوائز كبرى، منها أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل ممثلة.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار 2025:

أفضل فيلم

‏ • ✅ Anora (الفائز)

‏ • The Brutalist

‏ • A Complete Unknown

‏ • Conclave

‏ • Dune: Part Two

‏ • Emilia Pérez

‏ • I’m Still Here

‏ • Nickel Boys

‏ • The Substance

‏ • Wicked

أفضل ممثل في دور رئيسي

• ✅ أدريان برودي (The Brutalist) (الفائز)

‏ • Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

‏ • Colman Domingo (Sing Sing)

‏ • Ralph Fiennes (Conclave)

‏ • Sebastian Stan (The Apprentice)

أفضل ممثلة في دور رئيسي

‏ • Cynthia Erivo (Wicked)

‏ • Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

‏ • ✅ Mikey Madison (Anora) (الفائزة)

‏ • Demi Moore (The Substance)

‏ • Fernanda Torres (I’m Still Here)

أفضل ممثل في دور مساعد

‏ • Yura Borisov (Anora)

‏ • ✅ Kieran Culkin (A Real Pain) (الفائز)

‏ • Edward Norton (A Complete Unknown)

‏ • Guy Pearce (The Brutalist)

‏ • Jeremy Strong (The Apprentice)

أفضل ممثلة في دور مساعد

‏ • Monica Barbaro (A Complete Unknown)

‏ • Ariana Grande (Wicked)

‏ • Felicity Jones (The Brutalist)

‏ • Isabella Rossellini (Conclave)

‏ • ✅ Zoe Saldaña (Emilia Pérez) (الفائزة)

أفضل مخرج

‏ • Jacques Audiard (Emilia Pérez)

‏ • ✅ Sean Baker (Anora) (الفائز)

‏ • Brady Corbet (The Brutalist)

‏ • Coralie Fargeat (The Substance)

‏ • James Mangold (A Complete Unknown)

أفضل تصوير سينمائي

‏ • ✅ The Brutalist (الفائز)

‏ • Dune: Part Two

‏ • Emilia Pérez

‏ • Maria

‏ • Nosferatu

أفضل فيلم دولي

‏ • ✅ I’m Still Here (البرازيل) (الفائز)

‏ • The Girl With the Needle (الدنمارك)

‏ • Emilia Pérez (فرنسا)

‏ • The Seed of the Sacred Fig (ألمانيا)

‏ • Flow (لاتفيا)

أفضل سيناريو مقتبس

‏ • ✅ Conclave (الفائز)

‏ • A Complete Unknown

‏ • Emilia Pérez

‏ • Nickel Boys

‏ • Sing Sing

أفضل سيناريو أصلي

‏ • ✅ Anora (الفائز)

‏ • The Brutalist

‏ • A Real Pain

‏ • September 5

‏ • The Substance

أفضل فيلم قصير واقعي

‏ • A Lien

‏ • Anuja

‏ • ✅ I’m Not a Robot (الفائز)

‏ • The Last Ranger

‏ • The Man Who Could Not Remain Silent

أفضل فيلم قصير أنيميشن

‏ • Beautiful Men

‏ • ✅ In the Shadow of the Cypress (الفائز)

‏ • Magic Candies

‏ • Wander to Wonder

‏ • Yuck!

أفضل فيلم أنيميشن طويل

‏ • ✅ Flow (الفائز)

‏ • Inside Out 2

‏ • Memoir of a Snail

‏ • Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

‏ • The Wild Robot

أفضل فيلم وثائقي قصير

‏ • Death by Numbers

‏ • I Am Ready, Warden

‏ • Incident

‏ • Instruments of a Beating Heart

‏ • ✅ The Only Girl in the Orchestra (الفائز)

أفضل فيلم وثائقي طويل

‏ • Black Box Diaries

‏ • ✅ No Other Land (الفائز)

‏ • Porcelain War

‏ • Soundtrack to a Coup D’ etat

‏ • Sugarcane

أفضل أغنية أصلية

‏ • ✅ El Mal (Emilia Pérez) (الفائزة)

‏ • The Journey (The Six Triple Eight)

‏ • Like A Bird (Sing Sing)

‏ • Mi Camino (Emilia Pérez)

‏ • Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

‏ • ✅ The Brutalist (الفائز)

‏ • Conclave

‏ • Emilia Pérez

‏ • Wicked

‏ • The Wild Robot

أفضل مكياج وتصفيف شعر

‏ • A Different Man

‏ • Emilia Pérez

‏ • Nosferatu

‏ • ✅ The Substance (الفائز)

‏ • Wicked

أفضل تصميم أزياء

‏ • A Complete Unknown

‏ • Conclave

‏ • Gladiator II

‏ • Nosferatu

‏ • ✅ Wicked (الفائز)

أفضل مونتاج

‏ • ✅ Anora (الفائز)

‏ • The Brutalist

‏ • Conclave

‏ • Emilia Pérez

‏ • Wicked

أفضل صوت

‏ • A Complete Unknown

‏ • ✅ Dune: Part Two (الفائز)

‏ • Emilia Pérez

‏ • Wicked

‏ • The Wild Robot

أفضل تصميم إنتاج

‏ • The Brutalist

‏ • Conclave

‏ • Dune: Part Two

‏ • Nosferatu

‏ • ✅ Wicked (الفائز)

أفضل مؤثرات بصرية

‏ • Alien: Romulus

‏ • Better Man

‏ • ✅ Dune: Part Two (الفائز)

‏ • Kingdom of the Planet of the Apes

‏ • Wicked

ملخص الأوسكار 2025:

• فيلم Anora حقق 5 جوائز كبرى بينها أفضل فيلم وأفضل إخراج.

‏ • Adrien Brody حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Brutalist.

‏ • Mikey Madison حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم Anora.

• فيلم Dune: Part Two حقق جائزتي أفضل صوت وأفضل مؤثرات بصرية.

أكثر الأفلام فوزًا:

عدد الجوائز @‏Anora 5 جوائز @‏Emilia Pérez 3 جوائز @‏The Brutalist 3 جوائز @‏Wicked 3 جوائز، Dune: Part Two 2 جوائز