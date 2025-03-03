بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من أمطار مفاجئة غدا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية بها ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم تسجل 23 إلى 24 درجة مئوية، وتصل لأعلى من ذلك في المحافظات الجنوبية.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه لا توجد أي فرص لتساقط الأمطار وهناك اعتدال في سرعات الرياح، وبالتالي فأن الأجواء معتدلة تمامًا أو دافئة على بعض المناطق والمحافظات الجنوبية.

وتابع، أنه بداية من الغد سيكون هناك منخفض جوي، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، على مطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، موضحًا أن أبرز العناصر مع هذا المنخفض سيكون الأمطار والتي ستكون رعدية وستصل إلى القاهرة يومي الأربعاء والخميس.

وأردف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فارقا كبيرا بدرجات الحرارة فترة الظهيرة، وفترة الليل، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج.