قطر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعربت قطر عن إدانتها القوية لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت هذا القرار انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونه خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها رفضها القاطع لاستخدام الغذاء كسلاح حرب وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتمكين وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى جميع مناطق القطاع دون أية عوائق.

وشددت الوزارة على مواقف قطر الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.