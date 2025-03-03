اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم الأثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 13 درجة .