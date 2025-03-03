بالصور.. إطلاق حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" في بورسعيد

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الاثنين، فعاليات حملة "رمضان بصحة لكل العيلة"، بناء على توجيهات الدكتور احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد.

إطلاق حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" بالرعاية الصحية في بورسعيد

بالصور.. إطلاق حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" بالرعاية الصحية في بورسعيد

وتهدف الحملة إلى الوصول لمرضى السكر والضغط من المنتفعين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل من غير القادرين على الوصول إلى منشآت الرعاية الصحية الأولية لعمل المتابعة وتلقي العلاج، وتفعيل مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر، بالإضافة لنشر الثقافة الصحية والتوعوية عن الأمراض المستهدفة بالحملة السكر والضغط بين المرضى وذويهم.

كما تهدف الحملة إلى التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات المقدمة بها ودور طبيب الأسرة ومنظومة الإحالة، وكذلك تفعيل الدور المجتمعي والذي يعتبر من أعمدة نظام طب الأسرة في تقديم خدمات الرعاية الأولية وتوطيد العلاقة بين المنتفع والفريق الطبي بمنشآت الرعاية الأولية التابع لها.

وتعمل الحملة بكافة مراكز ووحدات طب الاسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد التى تبلغ عددها 35 وحدة ومركز وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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