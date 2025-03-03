جولة ميدانية لوكيل "تعليم الفيوم" لمتابعة سير العملية التعليمية

أجرى، صباح اليوم الإثنين، الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة ميدانية بالمدارس في الصباح الباكر لمتابعة سير انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس.

وتفقد وكيل الوزارة عددًا من المدارس ومنها مدرسة قحافة الصباحية الابتدائية، حيث تابع الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، كما حضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي، وقام بمناقشة تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة، كما تفقد الصف الثاني الابتدائي وحضر حصة رياضيات، وناقش التلاميذ على السبورة.

أكد وكيل الوزارة، ضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية، مشيرًا إلى متابعة الانتهاء من التقييمات الأسبوعية، وحث على المشاركة الفعالة في الأنشطة والمسابقات خلال شهر رمضان الكريم.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد معتمد سلطان عباس (قحافة المسائية سابقًا)، حيث تابع المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة رياضيات بالصف الثالث الابتدائي.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة الفنية المستمرة من مدير المدرسة للمعلمين في الفصول الدراسية، ضرورة متابعة التقييمات، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية لضمان تحسين مستوى الطلاب في المواد الدراسية.

كما أكد وكيل الوزارة، على مديري المدارس: الانضباط في طابور الصباح : التأكيد على ضرورة التزام المدارس بمواعيد طابور الصباح وتحية العلم في الوقت المحدد، في جو من الانضباط، مع التأكيد على أهمية الإذاعة المدرسية في بداية اليوم.

الالتزام بالجدول الزمني للحصص الدراسية ومتابعة دقيقة للالتزام بالمواعيد المحددة للحصص الدراسية وحصص النشاط، والتقييمات الأسبوعية والشهرية: تنفيذ التقييمات الأسبوعية والشهرية لجميع الطلاب في المواد الدراسية الأساسية، مع ضرورة متابعة تحصيل الطلاب والعمل على معالجة أي ضعف أكاديمي لديهم من خلال برامج علاجية.

وتفعيل الأنشطة المدرسية: ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية من خلال تنظيم مسابقات ثقافية، رياضية، وفنية، بما يتناسب مع إمكانيات المدرسة وأوقات الفراغ المتاحة للطلاب.

التشجيع على المشاركة في المسابقات وتحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات بالمدرسة والإدارة التعليمية وعلى مستوى المحافظة لتعزيز مهاراتهم وتحفيز روح التنافس والإبداع.

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