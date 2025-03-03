أمريكا: لا يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا دون مشاركة روسيا بالمفاوضات

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أنه لا يمكن إنهاء الحرب الحالية في أوكرانيا دون إشراك روسيا في طاولة المفاوضات.

وأكد روبيو أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية هي من خلال التفاوض مع موسكو، موضحًا أن التوترات المستمرة لن تحل إلا إذا تم التعامل مع روسيا بشكل بنّاء بدلًا من اتباع سياسات عدائية.

وقال روبيو: "لن نتمكن من إيقاف الحرب إذا استمررنا في التعامل مع روسيا بأسلوب عدائي. من الضروري أن نتمكن من جلبها إلى طاولة المفاوضات، لكنني لا أعد بقدرتنا على تحقيق ذلك بشكل سريع أو سهل."

وفيما يتعلق بالدور الذي يجب أن تلعبه أوكرانيا في هذه العملية، أضاف روبيو: "آمل أن يدرك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أننا في الولايات المتحدة نعمل بجد لمساعدة بلاده، ولكن علينا أن نفكر في المستقبل ونعمل على تجنب المزيد من الضحايا. الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر."

وشدد روبيو على أهمية إيجاد حل دبلوماسي يوقف الصراع بأسرع وقت ممكن.