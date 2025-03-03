سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 3 مارس 2025، استقرارًا في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، أمس الأول عالميًا ومحليًا، حيث تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 45 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 نحو 4622.86 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4045 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3467.14 جنيه

سعر الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب الى 32360 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب نحو 2847 دولارًا للأوقية.