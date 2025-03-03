ارتفاع أسعار الذهب عالميا والأونصة تسجل 2867 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين 3 مارس 2025، مدعومة بضعف الدولار، بينما عززت حالة عدم اليقين بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا، إلى جانب المخاوف المتعلقة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% ليصل إلى 2866.76 دولارًا للأونصة، في حين صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% إلى 2880.50 دولار للأونصة.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، والذي سجله خلال الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، وفقا لرويترز.



وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "أواندا" كالفن وونغ: "يبدو أن الاتجاه الصعودي المبكر للذهب في آسيا اليوم مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية، بسبب التعثر في التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا".



وانتهى اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بمواجهة حادة، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، التي تعاني بالفعل من اضطرابات ناجمة عن ضعف البيانات الاقتصادية والتقلبات في السياسات التجارية الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأحد، إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، لكن ترامب لم يحسم بعد ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25%.

وأضاف ترامب أنه سيُضيف رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية بدءًا من الثلاثاء، وهو ما يعني مضاعفة الرسوم التي تم فرضها سابقًا في الرابع من فبراير.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تراجع بشكل غير متوقع في يناير، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم قد يدفع مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة لفترة أطول.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 945.45 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 928.54 دولارًا للأونصة، فيما زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 31.30 دولارًا للأونصة.

