تصدرها "Anora".. القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2025

أسدلت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس، بفوز ضخم لفيلم "Anora" للمخرج شون بيكر، الذي نجح في حصد 5 جوائز أوسكار.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار:

أفضل فيلم

“Anora”

أفضل ممثل

أدريان برودي - The Brutalist

أفضل ممثلة

ميكي ماديسون - Anora

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكن - A Real Pain

أفضل ممثلة مساعدة

زوي سالدانا - Emilia Pérez

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

“In the Shadow of Cypress”

أفضل تصميم أزياء

“Wicked”

أفضل فيلم قصير

“I’m Not a Robot”

أفضل مكياج وتصفيف شعر

“The Substance”

أفضل موسيقى تصويرية

“The Brutalist”

أفضل سيناريو مقتبس

“Conclave”

أفضل سيناريو أصلي

“Anora”

أفضل فيلم رسوم متحركة

“Flow”

أفضل تصوير سينمائي

“The Brutalist”

أفضل مخرج

شون بيكر - Anora

أفضل فيلم وثائقي

"لا أرض أخرى"

أفضل فيلم وثائقي قصير

“The Only Girl in the Orchestra”

أفضل مونتاج

“Anora”

أفضل فيلم دولي

“I’m Still Here”

أفضل أغنية أصلية

“El Mal” from “Emilia Pérez”

أفضل تصميم مناظر

“Wicked”

أفضل صوت

“Dune: Part Two”

أفضل مؤثرات بصرية

“Dune: Part Two”