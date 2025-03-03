الأوسكار 2025.. مايكي ماديسون تتوج بجائزة أفضل ممثلة

فازت الممثلة مايكي ماديسون بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم "Anora"، وذلك خلال حفل جوائز الأوسكار السنوي السابع والتسعين المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

ويستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب.

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.