الأوسكار 2025.. أدريان برودي يتوج بجائزة أفضل ممثل

فاز الممثل أدريان برودي، بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم “The Brutalist”، وذلك خلال حفل جوائز الأوسكار السنوي السابع والتسعين المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.

ويستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب.