ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأوسكار 2025.. أدريان برودي يتوج بجائزة أفضل ممثل

حفل جوائز الأوسكار
حفل جوائز الأوسكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز الممثل أدريان برودي، بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم “The Brutalist”، وذلك خلال حفل جوائز الأوسكار السنوي السابع والتسعين المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.

ويستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب.

جوائز الأوسكار أدريان برودي جائزة أفضل ممثل