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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأوسكار 2025.. "The Brutalist" أفضل موسيقى تصويرية

حفل جوائز الأوسكار
حفل جوائز الأوسكار
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فاز فيلم الدراما "The Brutalist" للمخرج برادي كوربيت، بجائزة الأوسكار كأفضل موسيقى تصويرية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

ويستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب. 

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.

The Brutalist جوائز الأوسكار أفضل موسيقى تصويرية