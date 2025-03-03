الأوسكار 2025.. "The Brutalist" أفضل تصوير سينمائي

فاز فيلم "The Brutalist" للمخرج برادي كوربيت، بجائزة الأوسكار كأفضل تصوير سينمائي، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

وتضم قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام: إيما ستون، هالي بيري، وبينيلوبي كروز، وروبرت داوني جونيور، إيل فانينج، ووبي جولدبرج، وسكارليت جوهانسون، وجون ليثجو، وأيمي بولر، وجون سكويب، مع كيليان مورفي، ودافين جوي راندولف، وإيما ستون.

تميزت قائمة ترشيحات "أوسكار 2025" بظهور لبعض الأسماء التي نالت ترشيحها الأول للجائزة الأبرز، حيث حصلت ميكي ماديسون وديمي مور على أول ترشيح أوسكار لهما عن أدائهما في "Anora" و"The Substance" على التوالي. كما ترشح الممثل كيران كولكين في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "A Real Pain"، وكذلك الممثلة زوي سالدانا في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "Emilia Pérez".