جوائز الأوسكار 2025.. الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" أفضل فيلم وثائقي

فاز الفيلم الوثائقي الفلسطيني “لا أرض أخرى” بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.

تميزت قائمة ترشيحات أوسكار 2025 بظهور لبعض الأسماء التي نالت ترشيحها الأول للجائزة الأبرز، حيث حصلت ميكي ماديسون وديمي مور على أول ترشيح أوسكار لهما عن أدائهما في "Anora" و"The Substance" على التوالي. كما ترشح الممثل كيران كولكين في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "A Real Pain"، وكذلك الممثلة زوي سالدانا في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "Emilia Pérez".