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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأوسكار 2025.. "Wicked" يفوز بجائزة أفضل تصميم مناظر

حفل جوائز الأوسكار
حفل جوائز الأوسكار
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حصد فيلم الخيال والفانتازيا “Wicked” للمخرج جون إم تشو، جائزة الأوسكار لأفضل تصميم مناظر، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

وتضم قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام: إيما ستون، هالي بيري، وبينيلوبي كروز، وروبرت داوني جونيور، إيل فانينج، ووبي جولدبرج، وسكارليت جوهانسون، وجون ليثجو، وأيمي بولر، وجون سكويب، مع كيليان مورفي، ودافين جوي راندولف، وإيما ستون.

ويستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب.

Wicked جوائز الأوسكار