الدورة التاسعة.. 7 ورش تدريبية في المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، إقامة 7 ورش تدريبية خلال الدورة التاسعة من المهرجان دورة الدكتورة عايدة علام، التي تحتفي بالمسرح الفلسطيني تحت شعار "المسرح مقاومة"، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2025، بمحافظة قنا، وبرعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الكاتب بكرى عبدالحميد مدير المهرجان في تصريحات صحفية اليوم، إن الورش التدريبية تتضمن: ورشة "الإنتاج والتسويق" للدكتور جمال ياقوت، ورشة "التمثيل" للمخرج أحمد السيد، ورشة "التأليف" باستخدام التراث للكاتب بكري عبدالحميد، ورشة "الإضاءة والديكور" للمهندس أبو بكر الشريف، ورشة "المكياج" للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، ورشة "الموسيقي والغناء" للموسيقار محمد مصطفى، ورشة "مسرح الطفل" للمخرجة رنا بركات.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت مؤخرا استقبالها 730 عرض ممن تقدموا للمشاركة في دورة هذا العام من معظم دول العالم، وتم اختيار 50 عرضا فى القائمة الطويلة، بالإضافة الى إصدار 11 كتاب خلال فعاليات المهرجان ونشر الإصدارات الدولية، التي تكون متاحة "أون لاين" لأول مرة.