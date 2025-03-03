مختار جمعة: الصالحون كانوا يستعدون لرمضان بالدعاء قبل حلوله بستة أشهر

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، خلال حلقة برنامج "الصراط المستقيم" المذاعة على قناة "تن"، أمس الأحد، إن لفضائل الصيام عظمة كبيرة، مشيرًا إلى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به.

وأضاف أن الصالحين كانوا يولون شهر رمضان اهتمامًا بالغًا، حتى إن بعضهم كان يدعو الله قبل حلول الشهر بستة أشهر قائلًا: "اللهم بلغنا رمضان"، وإذا جاء رمضان ظلوا يدعون الله بالقبول، وبعد انقضائه يواصلون الدعاء لمدة خمسة أشهر قائلين: "اللهم تقبله منا.

وأشار مختار جمعة إلى حديث النبي ﷺ حين صعد المنبر، فوضع قدمه على الدرجة الأولى وقال: "آمين"، ثم الثانية وقال: "آمين"، ثم الثالثة وقال: "آمين". وعندما سُئل عن ذلك، قال النبي ﷺ: "إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يُغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما، فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين. ومن ذُكرت عنده فلم يُصلِّ عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين."