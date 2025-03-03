مختار جمعة: الصيام عبادة خالصة لله.. وفضائله تُعادل أجر الحج

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، خلال حلقة برنامج "الصراط المستقيم" المذاعة على قناة "تن"، أمس الأحد، أن الصيام من أعظم العبادات، مستشهدًا بما رُوي عن أبي أمامة رضي الله عنه، الذي قال: كنت مع النبي ﷺ في إحدى الغزوات، فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي بالشهادة. فقال: "اللهم سلمهم وغنمهم"، فغزونا فسلمنا وغنمنا.

وأضاف أنه كرر طلبه ثلاث مرات، وفي كل مرة كان النبي ﷺ يردد: "اللهم سلمهم وغنمهم"، فغزونا فسلمنا وغنمنا. وبعد ذلك، توجه إلى النبي ﷺ مجددًا وقال: يا رسول الله، قد سألتك أن تدعو لي بالشهادة، مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. فأجابه النبي ﷺ بقوله: "عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له".

وأشار الدكتور مختار جمعة إلى أن كثيرًا من الناس يسعون لأداء الحج ليغفر الله لهم ذنوبهم، موضحًا أن الصيام يحقق هذا الفضل العظيم أيضًا، حيث استدل بحديث النبي ﷺ: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، وهو المعنى ذاته الذي جاء في حديثه عن الحج: "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".

وفي ختام حديثه، دعا الله قائلًا: "نسأل الله أن يتقبل صيامنا وصلاتنا."