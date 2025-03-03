جوائز الأوسكار 2025.. "Wicked" يحصد جائزة تصميم الأزياء

فاز فيلم "Wicked" للمخرج جون إم تشو، بجائزة الأوسكار كأفضل تصميم أزياء، وذلك خلال حفل جوائز الأوسكار السنوي السابع والتسعين المقام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

تميزت قائمة ترشيحات أوسكار 2025 بظهور لبعض الأسماء التي نالت ترشيحها الأول للجائزة الأبرز، حيث حصلت ميكي ماديسون وديمي مور على أول ترشيح أوسكار لهما عن أدائهما في "Anora" و"The Substance" على التوالي.

كما ترشح الممثل كيران كولكين في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "A Real Pain"، وكذلك الممثلة زوي سالدانا في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "Emilia Pérez".