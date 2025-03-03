أكرم حسني يبدأ في تحقيق أحلام الأرواح في مسلسل الكابتن

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكابتن استعانت كابتن حسام (أكرم حسني)، بشارموفرز من أجل عمل زار يطرد الأرواح من حياته تمامًا، لكن بعد عدم نجاح الزار، يخضع كابتن حسام ويبدأ في تحقيق طلبات الأرواح.

الطلب الأول، هو تحقيق رغبة لاعب كرة القدم إيهاب نصر (عمر شرقي) من خلال رد المظالم إلى أهلها، فبعد أن ساهم هذا اللاعب في هزيمة فرقة أخرى ظلمًا، يصبح على كابتن حسام أن يقنع صاحب النادي بأنه مدرب كبير، حتى يتمكن من إفساد هذه الفرقة تمامًا لتنال ما تستحقه.

يقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات. بعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبدالوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض المسلسل يوميًا، الساعة 9:45 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.