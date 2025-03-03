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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأوسكار 2025.. "In the Shadow of Cypress" أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

حفل جوائز الأوسكار
حفل جوائز الأوسكار
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فاز فيلم الرسوم المتحركة “In the Shadow of Cypress” بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة قصير، خلال حفل جوائز الأوسكار السنوي السابع والتسعين والمقام على مسرح دولبي.

تدور أحدا الفيلم حول القبطان السابق الذي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ويعيش في منزل على البحر مع ابنته، ويقود حياة صعبة ومنعزلة.

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.

In the Shadow of Cypress حفل جوائز الأوسكار