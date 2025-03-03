جوائز الأوسكار 2025.. "Flow" أفضل فيلم رسوم متحركة

فاز فيلم الرسوم المتحركة "Flow" بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة خلال حفل جوائز الأوسكار السنوي السابع والتسعين والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

بعد تدمير منزله بسبب فيضان عظيم، يجد قط منعزل الأمل الوحيد في النجاة بقارب تسكنه حيوانات مختلفة، ويصبح عليه التعاون معهم رغم اختلافاتهم.

وتضم قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام: إيما ستون، هالي بيري، وبينيلوبي كروز، وروبرت داوني جونيور، إيل فانينج، ووبي جولدبرج، وسكارليت جوهانسون، وجون ليثجو، وأيمي بولر، وجون سكويب، مع كيليان مورفي، ودافين جوي راندولف، وإيما ستون.