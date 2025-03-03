جزائز الأوسكار 2025.. كيران كولكين أفضل ممثل مساعد

فاز الممثل كيران كولكين، بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم الدراما “A Real Pain”، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوية السابع والتسعين والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

ويستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب.

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.