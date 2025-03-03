ترودو: سنواصل دعم أوكرانيا ونناقش مسألة إرسال قوات لحفظ السلام

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن أوتاوا تدرس كل الخيارات لضمان أمن أوكرانيا، مشيرا إلى أن إرسال قوات كندية إلى الأراضي الأوكرانية غير مستبعد.

وقال ترودو في بيان عقب قمة الزعماء الأوروبيين بشأن أوكرانيا التي انتهت في لندن: "سلطات البلاد تدرس كل الخيارات لضمان أمن أوكرانيا، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن".

وأضاف ترودو: "ننوي مواصلة تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا، مهما تطلب الأمر وطالما كان ذلك ضروريا"، مؤكدا أن أوتاوا قد "استثمرت" بالفعل حوالي 20 مليار دولار كندي (13.8 مليار دولار أمريكي) في مساعدات عسكرية واقتصادية وغيرها لأوكرانيا.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الكندي عن فرض عقوبات على 10 أشخاص و21 كيانا معنويا في روسيا.

وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد أفادت سابقا بأن الغرب سينشر في أوكرانيا ما يسمى بقوات حفظ سلام يبلغ عددها حوالي 100 ألف شخص لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا، وترى الاستخبارات الروسية أن ذلك سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن نشر قوات لحفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع. وأضاف أن الحديث عن قوات لحفظ السلام في أوكرانيا سابق لأوانه.