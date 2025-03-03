شاليمار الشربتلي تروي نجاتها من إصابة خطيرة كادت تفقدها القدرة على الرسم

كشفت الفنانة التشكيلية القديرة شاليمار الشربتلي عن تفاصيل محنة صعبة تعرضت لها، حيث سقط عليها الزجاج أثناء وضوئها لصلاة العشاء، ما تسبب في جروح خطيرة وكاد يقطع شرايينها.

روت الشربتلي خلال حوارها في برنامج "كلم ربنا مع أحمد الخطيب" على الراديو 9090، عن المحنة الثانية التي تعرضت لها، فقالت: "دخلت عشان أتوضى لصلاة العشا ولقيت الإزاز كله بيقع عليا لدرجة إن شرّحني وكاد يقطّع شراييني.. ولما وصلت الإسعاف لقيوا عضم ايدي خرج برة، ولما عرف الدكتور إني رسّامه قاللي: خلاص مش هتقدري تشتغلي تاني بإيدك، قولتله: «أنا ربنا اللي إدانى فمش هياخدها مني، فأنا ايديا هتشتغل يعنى.. كان عندي يقين في ربنا مش هيسيبني".

وأوضحت أن الطبيب رأى معجزة حقيقية، حيث لم ينقطع العصب، وشُفيت بفضل الله. وأضافت الشربتلي: "ربنا بالنسبة لي هو الولي، هو كل حياتي، ودايمًا أكلمه في صلواتي ودعواتي وخلواتي.. هو ملاذي وسندي، وليس لي غيره سبحانه"، مشيرة إلى أن قوة الإيمان كانت سبب نجاتها وتجاوزها لهذه المحنة الصعبة.