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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء البولندي: على أوروبا أن تأخذ مزيدا من المسؤولية على عاتقها

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك
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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن أوروبا يجب أن تأخذ على عاتقها مزيدا من المسؤولية في ما يخص الأمن الأوروبي والمساعدات لأوكرانيا.

وقال توسك في أعقاب اجتماع قادة عدد من الدول الأوروبية في لندن، الأحد: "بشأن أهم القضايا هناك مواقف متشابهة تقريبا لدى الجميع. وتحتاج أوكرانيا إلى الدعم المستمر وأقوى موقف ممكن قبل المفاوضات مع روسيا".

وأكد توسك وقوف أوروبا إلى جانب أوكرانيا.

وأضاف أن "الجميع على قناعة بأن أوروبا يجب أن تأخذ على عاتقها مزيدا من المسؤولية وأن تبدأ بالعمل على بناء الصناعة الدفاعية وأن تقدم مزيدا من الدعم لأوكرانيا وأن تنفق أكثر على الدفاع في إطار الناتو. وهذا لم يعارضه أحد".

وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى ظهور المزيد من الإعلانات بشأن الاستعداد لزيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للدفاع، مرحبا بقيام المزيد من الدول بالخطوات نحو تنفيذ تلك الالتزامات.

يذكر أن لقاء الزعماء الأوروبيين في لندن عقد على خلفية التوترات بين أوكرانيا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن وقف المساعدات الأمريكية لكييف.

رئيس الوزراء البولندي أوروبا دونالد توسك أوكرانيا