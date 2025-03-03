شاليمار الشربتلي تروي نجاتها من حادث سير مروع كاد يودي بحياتها

روت الفنانة التشكيلية القديرة شاليمار الشربتلي، في برنامج "كلم ربنا مع أحمد الخطيب" على الراديو 9090، تفاصيل تعرضها لحادثين مروعين كادت تفقد حياتها فيهما، إلا أن لطف الله أنقذها.

وقالت الشربتلي أنها في الحادث الأول، فقدت السيطرة على سيارتها لحظة إقامة صلاة الفجر، لكنها نجت بأعجوبة بعد اصطدامها بعربة نقل أنقذتها من السقوط في النيل. حيث قالت: "لحظة ارتفاع آذان إقامة صلاة الفجر.. فجأة بدل ما أدوس الفرامل دوست على البنزين والعربية طلعت فوق الرصيف، وطارت في الهوا وخلاص هتقع في النيل، لكن سبحان الله جات عربية نص نقل انتشلتني قبل ما أنزل في النيل وتحصل الكارثة.. الحادث ده كان صعب وقاسي جدا.. دخلت المستشفى وانكسرت وعملت عدة عمليات جراحيه لأن الحادث ده مستحيل حد ينجو منه، وجالى ارتجاج في المخ، لكن لطف الله إني مدخلتش العناية المركزة أو اتشليت".

وأضافت: "لما فوقت وأنا في المستشفى وعرفت إني نجوت من الموت بمعجزه أدركت علطول إن النجاة كانت بسبب دعوات الثلاثة اللي دعولي وخاصة الراجل اللي قاللي "ربنا يجعلك في كل خطوه سلامه ويجنبك الشر".