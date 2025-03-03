زوي سالدانا خلال حفل جوائز الأوسكار.. صور

خطفت النجمة الأمريكية زوي سالدانا، الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء لمسرح دولبي، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين.

ونالت سالدانا ترشيحها الأول لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “Emilia Pérez”. تدور أحداث الفيلم حول ريتا، التي تتمتع بمؤهلات أعلى من قيمتها الحقيقية ومقدرة بأقل من قيمتها، تعمل محامية في شركة كبيرة تهتم بإخراج المجرمين من العقاب أكثر من تقديمهم إلى العدالة. في أحد الأيام، تم منحها مخرجًا غير متوقع، عندما قام زعيم الكارتل مانيتاس بتعيينها لمساعدته على الانسحاب من عمله وتحقيق خطة كان يعدها سرًا لسنوات، وهي أن تصبح المرأة التي طالما حلم بأن تكونها.

وتضم قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام: إيما ستون، هالي بيري، وبينيلوبي كروز، وروبرت داوني جونيور، إيل فانينج، ووبي جولدبرج، وسكارليت جوهانسون، وجون ليثجو، وأيمي بولر، وجون سكويب، مع كيليان مورفي، ودافين جوي راندولف، وإيما ستون.

وسيستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب.

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