ترامب يعلن قرارًا غير مسبوق يغير سوق العملات المشفرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن إدراج خمس عملات رقمية مشفرة، من بينها بتكوين وإيثر، ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، في خطوة قد تعيد تشكيل سوق العملات الرقمية على مستوى العالم.

وقال ترامب في تغريدة على منصته "تروث سوشيال" إن "الاحتياطي الأمريكي للعملات المشفرة سيساهم في تعزيز مستوى هذه الصناعة الحيوية بعد سنوات من الهجمات الفاسدة من قبل إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن".

وأشار ترامب إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي بشأن الأصول الرقمية من شأنه أن يفضي إلى مخزون من العملات منها بتكوين وإيثر، وإكس.آر.بي، وإس.أو.إل، وإيه.دي.إيه. ولم تُعلن أسماء هذه العملات من قبل.

وقال ترامب إن الأمر التنفيذي يعطي "توجيها لمجموعة العمل الرئاسية للمضي قدما في الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة الذي يشمل ريبل وسولانا وكاردانو".

وأضاف "سأحرص على أن تكون الولايات المتحدة هي عاصمة العملات المشفرة في العالم. نحن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وفي تغريدة لاحقة قال ترامب إن عملتي بتكوين وإيثر ستكونان في قلب الاحتياطي، مشيرا إلى أنه يحبهما.

وبعد إعلان ترامب، ارتفعت قيمة هذه الأصول ما بين ثمانية و62 بالمئة في التعاملات، الأحد.

وفي عهد بايدن، فرضت الهيئات التنظيمية قيودا صارمة على العملات المشفرة في محاولة لحماية الأمريكيين من الاحتيال وغسل الأموال.