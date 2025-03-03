الحلقة الثانية من مسلسل "النص".. أسماء أبو اليزيد تسرق أحمد أمين ويقع في الفخ

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "النص" بتوجه أحمد أمين إلى مكتب المحامي رستم لدفع تكاليف قضية أخيه «محمود» وإطلاق سراحه من قضية التحريض على الإنجليز، ورفض سكرتير المحامي إدخال النص إلى المكتب، ليلجأ إلى حيلة ذكية مكنته من الدخول خلسة ليلتقي بالمحامي، وعرض آنذاك عليه الأموال التي جمعها، ليصدمه المحامي بأنه نسي قضية أخيه من الأساس، وإذا ما أراد فتح القضية يجب أن يدفع 700 جنيه.

ويذهب النص مهمومًا إلى صديقه درويش، ويشكو له من تكاليف القضية وبينما يتسامران، تأتيه فكرة للنصب على إحدى السيدات، فيذهب إلى السينما ويلتقي السيدة التي تدعى «منيرة»، وتقوم بدورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، ويفشل النص في سرقتها، ويتوجه معها إلى المنزل، وحينها تطلب منه تبديل ملابسه، وفجأة تخبره بأن زوجها قد عاد، ليهرب النص، ويتضح أنه تعرض للنصب والسرقة.

ويعود النص إلى منزله ليجد السيدة «عزيزة» وابنها الشاب في منزله، وطلب منهما البقاء معهما بالمنزل حتى يستقر حاله ويجد مسكنًا، وطلبت السيدة أن يعمل ولدها برفقته كمسري في هيئة المواصلات، وتنتهي الحلقة بعد محاولة النص لسرقة أحد الزبائن في السوق وهو متوجه إلى عمله، واستدعاء الشرطة لتفتيشه.

ويشارك في بطولة مسلسل "النص"، أحمد أمين، بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبواليزيد، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، وسامية طرابلسي، من إخراج حسام علي، إنتاج أروما، وهو من تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري.