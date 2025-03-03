قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر وتشدد إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية، وأوضحت مصادر محلية أن المواطن يبلغ من العمر 45 عاما، أصيب بعيار ناري أطلقه صوبه جنود الاحتلال، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة حبلة، جنوب قلقيلية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

على جانب ِآخر، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأوضحت مصادر من سدنة الحرم الإبراهيمي أن قوات الاحتلال أبلغت إدارة الحرم بمنع من هم دون 27 عاما من دخوله.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم والأحياء القريبة، وعلى البوابة الرئيسية المؤدية إليه، وأوقفت المواطنين وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي السياق، اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، شابا من بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت العيسوية، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.