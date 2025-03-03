"التعاون الإسلامي" تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات إلى غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واعتبرت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كافٍ ومستدام ودون عوائق.