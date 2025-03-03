محافظ الفيوم: حملات لمداهمة مناطق تداول وبيع الألعاب النارية والمفرقعات

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها على المواطنين، خصوصًا من الأطفال والشباب، موجهًا بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومداهمة مناطق بيع وتداول الألعاب النارية، وضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الصدد، قامت حملة مساء الأحد، شارك فيها سامح شبل مدير مديرية التموين، والعقيد مصطفى عبد العظيم مدير شرطة المرافق، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وفوزي عيد نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، برصد ومداهمة عدد من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز والشماريخ وغيرها بمدينة الفيوم، لأن معظم تلك الألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظرًا لخطورتها على المواطنين خاصة صغار السن من الأطفال والمراهقين.

وقد شملت الحملة، شوارع مصطفى كامل، ودرب حرازة، والسنترال، ومناطق المبيضة، والسهراية، وقحافة، والشيخ حسن، والسلخانة، والحواتم، ودحدورة هدى، والصوفي، حيث تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الصواريخ والبمب والشماريخ لدى التجار والباعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المضبوطات بأحد المخازن التابعة لمجلس المدينة، لحين إعدامها.

كما تم ضبط تروسيكل محمل بالمفرقعات والألعاب النارية مثل الشماريخ والبمب وغيرها، وتم التحفظ عليه لدى مديرية التموين، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الفيوم، استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

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