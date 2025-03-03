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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالكوفية الفلسطينية.. أبطال فيلم "لا أرض أخرى" خلال حفل الأوسكار

حفل جوائز الأوسكار
حفل جوائز الأوسكار
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حرص صناع الفيلم الوثائقي الفلسطيني "لا أرض أخرى" No Other Land، على حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، مرتدين الكوفية التقليدية العريقة على السجادة الحمراء لمسرح دولبي بلوس أنجلوس.

فيلم "لا أرض أخرى"، الذي ينافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي، من إخراج 4 مخرجين فلسطينيين وإسرائيليين وهم باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات  الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

فاز "فيلم لا أرض أخرى" أو No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74.

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1000047234
No Other Land لا أرض أخرى حفل توزيع جوائز الأوسكار جوائز الأوسكار