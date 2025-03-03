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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بتهمة سرقة لحن أغنية| الحكم على المطربين مسلم ونور التوت.. اليوم

مسلم ونور التوت
مسلم ونور التوت
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تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمها علي مؤدي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين، بتهمة سرقة لحن أغنية “أنا قلبي عايز صرمة”، من الملحن حسن أبو دنيا.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

وكان الملحن حسن دنيا أقام دعوى قضائية ضد المطربين مسلم ونور التوت، يتهمهما فيها بسرقة لحن أغنية "أول حياتى ياما"، والتعدى على حقوق الملكية الخاصة به، وتداولت المحكمة الاقتصادية الدعوى فى أولى جلساتها، التى تغيب فيها المطربان عن الحضور.

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