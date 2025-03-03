دعاء ليلة رمضان الثالثة بالقرآن الكريم

تقدم "البوابة نيوز"، أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم، راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم إنا نستغيث برحمتك يا رحمن ونستحلفك بكلامك الطاهر فى قرآنك الكريم أن تقبل دعاءنا واستغاثة قلوبنا يا الله، يا ودود يا ذا العرش المجيد يا من ملأ بنوره شطار عرشه يا مبدأ يا معيد فعال لما تريد أغثنا يا الله وفرج كروبنا يا مفرج الكرب وواهب الرزق لكل دابة على ارض الله،با مالك الملك هب لنا رزقا يسترنا ويكفينا ويغنينا يارب عن السؤال كما اغنيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ (254) ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓإلابِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ (255) لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ) صدق الله العظيم

اللهم احفظنا من شرور البشر والحجر يا عالم مكنون النفوس وما خفى فى القلوب احمينا يارب من مصائب الغيب وخفف عنا كل بلاء وارفع مقتك وغضبك عنا وكن لنا عونا وسندا وسط اهوال الحياة الدنيا يارب، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا لقرآنك الكريم وصلاتنا ليل نهار وتسبيحنا باسمك وحمدك وشكرك على نعمك التى لا تعد ولا تحصى فانت نعم المولى ونعم النصيروصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ (261) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ (262) ۞قَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتۡبَعُهَآ أَذٗىۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٞ (263)) صدق الله العظيم.

اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا وآمن روعاتنا وارحم شهدائنا الابرار فى مصر وفلسطين،

اللهم احفظ مصر وارضها وحدودها ورئيسها وجيشها وشرطتها واحفظ وحدتنا الوطنية واجعلنا يد واحدة وصفا واحدا، اللهم احفظ بلادنا ومؤسساتها ونيلها وكنوزها ونعمك علينا واجعلها آمنه وفى رباط الى يوم الدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.