بمشاركة مصطفي محمد.. مارسيليا يهزم نانت بثنائية نظيفة في الدوري الفرنسي

حقق أولمبيك مارسيليا فوزًا مهمًا على ضيفه نانت بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي، ليواصل الفريق تعزيز موقعه في المراكز الأوروبية، بينما تلقى نانت خسارة جديدة زادت من معاناته في البطولة.

بدأ اللقاء بحذر كبير من الطرفين، حيث لم يشهد الشوط الأول فرصًا محققة أو أحداثًا بارزة، لينتهي بنتيجة 0-0 وسط محاولات خجولة من الفريقين.

في الشوط الثاني، أجرى المدربان عدة تغييرات لتنشيط اللعب، وكان أبرزها دخول مصطفى محمد في الدقيقة 70 لتعزيز خط هجوم نانت. ولكن مارسيليا نجح في فرض سيطرته، واستطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 73 عبر أمين جويري بعد تمريرة متقنة من فالانتين رونجير، مما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

لم يمهل مارسيليا نانت فرصة للعودة، حيث عزز ماسون جرينوود النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77، ليؤكد انتصار فريقه ويضع نانت في موقف صعب خلال الدقائق المتبقية.