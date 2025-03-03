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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير هولندا بالقاهرة يثمن جهود الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات لغزة

سفير هولندا لدى القاهرة
سفير هولندا لدى القاهرة بيتر موليما
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ثمن سفير هولندا لدى القاهرة بيتر موليما، جهود الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء والتي يقوم بها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الهولندي التفقدية، لمخازن المساعدات الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، الأحد، بحضور رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

واطلع السفير الهولندي خلال زيارته للعريش، على الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري بشأن استقبال المساعدات وتخزينها وتكويدها، وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة عن طريق فريق من المتطوعين.

وكان سفير هولندا لدى القاهرة، استهل زيارته إلى محافظة شمال سيناء، بلقاء محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، بديوان عام المحافظة بمدينة العريش.

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