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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بدائرة شرطة الدقي

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي سائق مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل مما تسبب في وفاة سائق، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت الشرطة على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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