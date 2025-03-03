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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل سفير هولندا في القاهرة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل سفير هولندا في القاهرة
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استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أمس الأحد، بيتر موليما، سفير هولندا في القاهرة والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

ورحب المحافظ بالسفير الهولندي علي أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها محافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية.

من جانبه وجه سفير هولندا بـالقاهرة شكره لمصر على الجهد الذى تبذله فى مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال المساعدات الي قطاع غزة.

وقام السفير الهولندي بزيارة المخزن اللوجستي للهلال الأحمر المصري، والمخزن الجمركي جنوب مدينه العريش.

ومن المقرر أن يزور السفير الهولندي اليوم، معبر رفح البري ومستشفى العريش العام، ضمن زيارته للمحافظة التي تستمر علي مدار يومين.

المساعدات الإنسانية والإغاثية معبر رفح البري مستشفى العريش العام