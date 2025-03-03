النجمة الكبيرة إلهام شاهين في حوار خاص لـ "البوابة نيوز": وافقت على "سيد الناس" دون تردد بسبب ثقتي الكبيرة في محمد سامي.. أتعرض لهجوم مستمر وأواجه بالتجاهل وألتزم الصمت.. ومحمد سامي ليس ديكتاتورا

نجمة من طراز خاص أثرت الساحة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة بأعمالها وعلامة فارقة في تاريخ الفن المصري، إنها النجمة "إلهام شاهين" التي أثارت ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا، وأصبحت حديث الساعة فور عرض البرومو الخاص لمسلسل "سيد الناس " التي تشارك في بطولته وتخوض به السباق الرمضاني بسبب لقطة لحَسّ القهوة.

"البوابة نيوز" التقت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين في حوار خاص لنعرف منها تفاصيل مشاركتها في مسلسل سيد الناس وطبيعة دورها وتطرقنا معها إلي أشياء أخرى؛ وإلي نص الحوار..

*ما الذي جذبك في مسلسل "سيد الناس" كي توافقي عليه وتخوضي به الماراثون الرمضاني الحالي؟

-هناك عدة عوامل جعلتني أوافق علي هذا العمل دون تردد وقبل أن أقوم بقراءته وأهمها ثقتي الكبيرة للغاية في المخرج المتميز محمد سامي، فهو مخرج موهوب كثيرًا وجماهيري أي يعي ما يريده الجمهور ويعرف يوصل بأعماله إلي كل بيت مصري بالإضافة أن سيد الناس عمل شعبي يدور في إطار اجتماعي شعبي وكل أحداثه تدور حول حي السبتية وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

*ما طبيعة دورك ضمن أحداث العمل ؟

-أجسد شخصية اعتماد الهواري وهي شخصية قوية للغاية ومختلفة ومنذ زمن طويل كنت أتمني تقديم دور شعبي في الدراما خاصة إنني لم أقدم هذا الدور من قبل عبر تاريخي في التليفزيون وقمت بتحقيق ذلك من خلال مسلسل سيد الناس وأنا علي ثقة تامة أن عملي مع محمد سامي سوف يخرج مني شيئًا مختلفًا ولم أنته من تصوير دوري حتي هذه اللحظة وسوف أنتهي منه تمامًا في منتصف شهر رمضان بإذن الله.

*حدثينا عن كواليس العمل بينك وبين أبطال المسلسل ؟

-بصراحة شديدة استمتعت للغاية بالعمل مع فريق العمل كله عمرو سعد ريم مصطفي نشوي مصطفي بشري منة فضالي نشوي مصطفي رنا رئيس إنجي المقدم خالد الصاوي أحمد رزق أحمد فهيم محمود قابيل صلاح عبد الله سليمان عيد وغيرهم فمجموعة من النجوم أكثر من رائعة وتجمعني بهم العديد من الكواليس الجميلة والممتعة وأعتبر نفسي أثناء التصوير في رحلة لطيفة، وهذه الكواليس تعد من أجمل المرات التي تجمعني بزملائي وهذا العمل يعد مباراة تمثيل بالفعل بين الجميع سواء الذين يقدمون أدوارا صغيرة أو كبيرة، وسوف ترون ذلك عند عرض المسلسل.

*ما حقيقة ما يتردد في كل أعمال المخرج محمد سامي أنه ديكتاتور ويفتعل العديد من المشاكل مع النجوم ؟

-هذا الكلام عار تمامًا من الصحة فمحمد سامي إنسان لطيف للغاية ودمه خفيف بطبعه، وعلي المستوي العملي مبدع وشعلة من النشاط ولا ينام ويقوم بمتابعة كل حاجة بدقة ولديه العديد من اللمسات الفنية والمصطلحات في الكتابة جديدة من نوعها، فهو مخرج مختلف وليس شبه الآخرين وأنا أحب هذه الروح للغاية القريبة من الجمهور وتستطيع إخراج عمل شعبي بالشكل المطلوب.

*تتعرضين لهجوم عنيف خلال الفترة الماضية فور عرض البرومو الخاص بمسلسل سيد الناس بسبب طريقتك في شرب القهوة أثناء أحداث المسلسل ؟

- بالنسبة لطريقة لحسي للقهوة الذي عرض في البرومو، فهذه حركة عادية يقوم بها محبو القهوة ذات البن الزائد بعد شربها، حيث يأخذون تفل البن المتبقي في قاع الفنجان ويدعكونه في أسنانهم للاستمتاع بمذاقه، وهي ليست مرتبطة بكون العمل تدور أحداثه في منطقة شعبية أو لا وهذه الحركة تعد جزءا من الشخصية، بل هي مجرد تصرف عابر ضمن سلوكيات الشخصية وسوف ترون ذلك فور عرض المسلسل، أما أنا فدائمًا في أي هجوم عليّ ألتزم الصمت وأتبع سياسة التجاهل التام ولا أهتم بالسوشيال ميديا ولا أعيرها أي اهتمام و90% من الذي قال عني غير حقيقي بالمرة مثل عندما أخرجوا شائعة عني إنني صرحت بأن إلهام شاهين تُطالب إنها تريد أن تدرس في كتب المدارس وهذا بالتأكيد عارٍ تمامًا من الصحة وليس لدي وقت لمتابعة تلك الأشياء وأعرف كل ذلك ممن حولي إنما النقد البناء عندما يكون إيجابيا أنصت له جيدًا وأقول لأي شخص يريد أن يُصدق عني أي شىء لابد أن يتأكد إني صرحت بذلك بالصوت والصورة أم لا فهذا المعيار الوحيد للتأكد عن أي شىء يقال عني.

*كيف ترين المنافسة الرمضانية هذا العام ؟

-أري أن هناك العديد من البطولات النسائية ولكن لا أستطيع إصدار أي حكم علي أي مسلسل قبل أن أشاهده فأتمني التوفيق لكل النجوم الكبار والشباب.

*بعيدًا عن الموسم الرمضاني ما رأيك في الأعمال الدرامية التي ظهرت مؤخرًا خارج شهر رمضان ؟

-أري أن المشهد الدرامي حاليًا في تقدم وازدهار حيث ظهر عدد من المسلسلات خارج الموسم الرمضاني وحققت نجاحًا كبيرًا وليس شرطًا نجاح العمل يتوقف علي عرضه في رمضان، من الممكن أن نجد عملا 15 حلقة فقط ويعرض علي إحدى المنصات الإلكترونية ونجده حقق نجاحا كاسحا وأيضًا خلال الزخم الرمضاني من الممكن أن يُظلم بعض الأعمال ولكن يتم مشاهدتها بعد الشهر الكريم، فالعمل الجيد يفرض نفسه بقوة دون النظر إلي التوقيت مثل ما قدمت مسلسل ألفريدو العام الماضي ولم يعرض في شهر رمضان والحمد لله استقبلت عليه ردود أفعال واسعة وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور وحتي هذه اللحظة الناس تشاهده ودوري فيه كان مركب وصعب للغاية وعندما أشاهده الآن أنهار بكاء مع نفسي وأتأثر للغاية.

*إلهام شاهين لها تاريخ حافل من الأعمال السينمائية والدرامية.. هل هناك دور تتمنين تقديمه ؟

-أتمني تقديم شخصية تاريخية، وتم عرض منذ فترة عليّ مسلسل شجرة الدر وفيلم حتشبسوت وكان من كتابة الكاتب العظيم يسري الجندي ولم يتم تنفيذ تلك المشروعات بسبب ظروف إنتاجية والتكلفة الباهظة، وأري أن الشاشة الصغيرة تنقُصها الأعمال التاريخية المهمة.

*قدمت العديد من الأدوار المركبة والصعبة التي تركت بصمة لدي جمهورك ما الدور الذي ترين فيه نفسك ؟

-بالفعل هذا صحيح فقد قدمت العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة في قلوب وأذهان الجميع وما زال يتحدثون معي عليها حتي الآن مثل مسلسل نصف ربيع الآخر، الحاوي، قصة الأمس ودور زهرة الذي قدمته من بنت أفندينا امرأة من نار الحرافيش نجمة الجماهير مسألة مبدأ ليالي الحلمية تظل علامات فارقة في تاريخي.

*هل نراك في السينما قريبًا؟

-بالفعل هناك فيلم قمت بتصويره اسمه "الحب كله " وأثناء التصوير الديكور تعرض لحرق وتم وقف التصوير وسوف نعود بعد العيد بإذن الله وأقدم شخصية سيدة فقيرة من السيدات المهمشين ويدور الفيلم حول يوم واحد منذ الصباح الباكر إلي المساء ويكون فيه فرح ونري من خلاله كل نماذج الناس البسطاء ونموذج لشاب خريجي جامعة ويمتهن مهنة النقاشة وهذه مشكلة الآلاف الشباب والبطالة فهو يمثل قطاعا عريضا للغاية من قطاع الفقراء والمهمشين.

*تم تداول العديد من الصور علي السوشايل ميديا وقالوا إنهم أحفادك ما حقيقة ذلك ؟

-هؤلاء الأطفال هم أولاد أخي أمير ويعيشون معي لأن أمير يقطن في الشقة الكائنة أمامي ولا أستطيع أعيش من دونهم قط ربنا يخليهم لي ويحفظهم.

*ماذا عن طقوسك في شهر رمضان الكريم ؟

-هذا العام سوف أقضي أول أسبوعين من شهر رمضان في التصوير وسوف أبدأ أعيش أجواء رمضان والطقوس من النصف الثاني من الشهر بعد انتهاء التصوير وأعيش كل أجواء رمضان مع عائلتي، وطقوسي عند قدوم شهر رمضان الكريم أقوم بتعليق الزينة فى المنزل و المفارش الرمضانية المتعارف عليها وتعليق الفانوس الكبير الذي يعبر عن فرحة الشهر الكريم وسط أشقائي وكل العائلة التي تجتمع في هذا الشهر فقط وتكون فرصة عظيمة للمتنا في رمضان.

*وماذا عن أمنياتك ورسالتك لجمهورك؟

- أمنيتي في هذا الشهر الكريم أن تتوقف الحروب وآلة القتل المستمرة في بلاد كثيرة، وتهدأ الأوضاع وتستقر في فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان، وكل الدول الشقيقة، وأن يعيش الجميع في أمان واستقرار، علي أرضه، بعزة وكرامة، وأن يتم حل المشاكل الاقتصادية، في دول العالم كله وينبغي علي الجميع أن ينشروا المحبة والسلام بين الناس أجمعين، وكل فرد يشغل باله بذاته، ويطور من نفسه، ولا يركز في انتقاد الآخرين، ويحب الخير للآخرين، مثلما يحبه لنفسه وأقول لجمهوري كل عام وأنتم بألف خير، وأتمني أن يعم الحب والجميع يصفي قلوبهم بالنقاء.