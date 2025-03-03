مصرع سيدة حرقا داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، في واقعة وفاة سيدة حرقا اثر حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم، أن ماس كهربائي بلوحة التحكم سبب نشوب الحريق.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع سيدة بينما نجا أشقائها الثلاثة عقب قيامهم بالقفز من الشرفة بالطابق الثالث، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.