لاتسيو يقلب الطاولة على ميلان ويحقق انتصارًا قاتلًا في الدوري الإيطالي

حقق نادي لاتسيو فوزًا مثيرًا على مضيفه ميلان بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة في سباق المراكز الأوروبية.

بدأ لاتسيو المباراة بقوة، وتمكن من التقدم مبكرًا في الدقيقة 28 عن طريق ماتيا زاكاني، الذي استغل ثغرة دفاعية في صفوف ميلان ووضع الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0).

في الشوط الثاني، كثف ميلان ضغطه بحثًا عن التعديل، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 84 بفضل صامويل تشوكويزي الذي استغل تمريرة رائعة من رفائيل لياو، ليعيد الأمل لفريقه قبل نهاية اللقاء.

لكن الإثارة لم تتوقف هنا، حيث فاجأ بيدرو رودريجيز الجميع بتسجيل هدف الفوز القاتل لصالح لاتسيو في الدقيقة 90+8، ليحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه وسط صدمة جماهير ميلان.