ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاتسيو يقلب الطاولة على ميلان ويحقق انتصارًا قاتلًا في الدوري الإيطالي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق نادي لاتسيو فوزًا مثيرًا على مضيفه ميلان بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة في سباق المراكز الأوروبية.

بدأ لاتسيو المباراة بقوة، وتمكن من التقدم مبكرًا في الدقيقة 28 عن طريق ماتيا زاكاني، الذي استغل ثغرة دفاعية في صفوف ميلان ووضع الكرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0).

في الشوط الثاني، كثف ميلان ضغطه بحثًا عن التعديل، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 84 بفضل صامويل تشوكويزي الذي استغل تمريرة رائعة من رفائيل لياو، ليعيد الأمل لفريقه قبل نهاية اللقاء.

لكن الإثارة لم تتوقف هنا، حيث فاجأ بيدرو رودريجيز الجميع بتسجيل هدف الفوز القاتل لصالح لاتسيو في الدقيقة 90+8، ليحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه وسط صدمة جماهير ميلان.

الدورى الإيطالى ميلان الدقيقة 90 بيدرو رودريجيز هدف الفوز القاتل ثلاث نقاط ثمينة منافسات الجولة سباق المراكز الأوروبية رفائيل لياو