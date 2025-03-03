إلهام شاهين: "تعليق الفانوس والزينة ولمة العيلة " أهم طقوسي في رمضان

قالت النجمة إلهام شاهين، أنها سوف تقضي هذا العام أول أسبوعين من شهر رمضان في التصوير وستبدأ أن تعيش أجواء رمضان والطقوس من النصف الثاني من الشهر الكريم بعد انتهاء التصوير.

وكشفت عن طقوسها في شهر رمضان الكريم حيث قالت في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أنها تعيش كل أجواء رمضان مع عائلتها، وطقوسها عند قدوم شهر رمضان الكريم بأن تقوم بتعليق الزينة في المنزل و المفارش الرمضانية المتعارف عليها وتعليق الفانوس الكبير الذي يعبر عن فرحة الشهر الكريم وسط أشقائها وكل العائلة التى تجتمع فى هذا الشهر فقط.

وأضافت إلهام: "إن شهر رمضان فرصة عظيمة للمتنا، وأقول لجمهوري كل عام وأنتم بألف خير، وأتمني أن يعم الحب والجميع يصفي قلوبهم بالنقاء".