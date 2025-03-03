إلهام شاهين: استأنف تصوير "الحب كله " بعد العيد

قالت النجمة إلهام شاهين إنها لم تنته بعدُ من تصوير دورها في فيلم "الحب كله" الذي تقوم ببطولته. وأضافت شاهين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "لقد توقفنا عن التصوير في الفترة الماضية بسبب احتراق الديكور، مما أدى إلى تعليق العمل مؤقتًا، وسنستأنف التصوير بعد العيد بإذن الله".

وتابعت: أقدم شخصية سيدة فقيرة من السيدات المهمشين ويدور الفيلم حول يوم واحد منذ الصباح الباكر إلي المساء ويكون فيه فرح ونري من خلاله كل نماذج الناس البسطاء ونموذج لشاب خريجي جامعة ويمتهن مهنة النقاشة وهذه مشكلة الآلاف الشباب والبطالة فهو يمثل قطاعا عريضا للغاية من قطاع الفقراء والمهمشين.

يدور فيلم الحب كله في إطار اجتماعي وليس رومانسي، وتدور أحداثه في يوم واحد، من خلال شخصية (أم)، تريد أن تصنع لنجلها حفل زفاف مميز، لكن تحدث العديد من المواقف والمفارقات، وتدور أحداثه في أروقة الحواري المصرية بطولة إلهام شاهين أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، وضياء الميرغني وآخرين، والعمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر