الأخدود يخطف نقطة ثمينة من الاتحاد في دوري روشن

فرط نادي الاتحاد في انتصار كان قريبًا، بعدما تعادل مع الأخدود بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

وجاء التعادل بطابع دراماتيكي، حيث تمكن الأخدود من خطف هدف التعادل في الوقت القاتل، ليحرم العميد من ثلاث نقاط ثمينة.

بدأ الاتحاد اللقاء بتركيز واضح، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، حيث تمكن حسام عوار من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 39، بعد تمريرة مميزة من حسن كادش، ليضع فريقه في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد محاولاته لتعزيز تقدمه، لكن تراجع الأداء في الدقائق الأخيرة كلفه كثيرًا، حيث استغل الأخدود اندفاع الاتحاد بحثًا عن الهدف الثاني، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+7 عن طريق كريستيان باسوغوغ، بعد تمريرة حاسمة من بيتروس، ليحسم نقطة ثمينة لفريقه في الرمق الأخير من المباراة.