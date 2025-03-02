نيكول سابا تبدأ الحرب في الحلقة الثانية من مسلسل "وتقابل حبيب"

بدأت الفنانة نيكول سابا الحرب في الحلقة الثانية من مسلسل "وتقابل حبيب"، إذ تجسد شخصية "رقية العسكري"، وتطلب من زوجها، الفنان خالد سليم، إعلان زواجهم وإخبار زوجته أيضا، وهي الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تجسد دور ليل الحسيني.

وطلبت نيكول من زوجها إعلان زواجهم السري وأنها باعتبارها سيدة أعمال فهي أحق للظهور معه في المجتمع بدلا من زوجته ياسمين عبد العزيز.

وكشفت الحلقة عن وجود ابن لرقية العسكري من يوسف، وطلبت منه في نهاية الحوار أن يعلن زواجهم ويطلق ليل في إشارة إلى إعلان الحرب.

وخلال الحلقة حاولت رقية استفزاز يوسف بدعوة أصدقائه لحفل في المنزل بتواجد عدد ممن رغبوا في الارتباط بها لتبدأ الأحداث تشتعل بينها وبين يوسف بقوة.

مسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.