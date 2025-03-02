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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آلاف الإسرائيليين يطالبون نتنياهو باستمرار وقف إطلاق النار بغزة لإطلاق الرهائن

مظاهرات أمام مقر
مظاهرات أمام مقر نتنياهو
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تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المُحتلة للمطالبة باستمرار إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الأحد عن أسر الرهائن الذين ما زالوا مُحتجزين في القطاع قولهم في بيان صحفي صدر في تل أبيب، "إن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن يجب أن تبدأ على الفور، قبل أى عودة للقتال فى قطاع غزة".

وأضافت أسر الرهائن أن ذويهم يجب أن يتم تحريرهم على الفور، مشددين على أن هذا الأمر يأتى فى المرتبة الأولى قبل التصرف مع حماس.

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