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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلقة الثانية من مسلسل “الحلانجي”.. آيتن عامر تكتشف إصابتها بورم في المخ

أيتن عامر
أيتن عامر
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شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الحلانجي" اكتشاف شخصية “سماح”، التي تجسدها الفنانة أيتن عامر، إصابتها بورم في الدماغ.

وتقرر سماح خلال أحداث الحلقة الثانية من “الحلانجي” أن تصارح حبيبها طه، ويجسد دوره الفنان محمد رجب، بحقيقة مرضها.

مسلسل “الحلانجي” يشارك في بطولته مجموعة من النجوم على رأسهم محمد رجب، أيتن عامر، دانا حلبي، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، وسامي مغاوري، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية طه الحلانجي الذي يجسده الفنان محمد رجب، والذي يتميز بشخصيته الفريدة وأسلوبه الخاص في التعامل مع التحديات اليومية.

الحلقة الثانية مسلسل “الحلانجي” ايتن عامر تكتشف إصابتها